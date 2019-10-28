У трех платформ МЦД-1 появятся парковки и освещение. Работы закончат до 10 ноября

Новые парковочные места и газоны появятся возле возле платформ МЦД-1 Одинцово, Баковка и Немчиновка. Работы по благоустройству завершат до 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Кроме оборудования дополнительного парковочного пространства и озеленения, на территории около трех одинцовских платформ отремонтируют тротуары.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подчеркнул, что у платформ трех станций Московского центрального диаметра — Одинцово, Баковка и Немчинова — в результате масштабных работ по благоустройству установят дополнительные опоры освещения, а светильники вдоль тротуаров и парковок заменят на светодиодные.

«Территории у железнодорожных станций — это места, где жители бывают чаще всего. Это „лицо“ нашего округа. Важно содержать их в достойном виде. Все работы будут завершены к 10 ноября», — пообещал Андрей Иванов.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Глава муниципалитета напомнил, что к состоянию территории у платформы Баковка у жителей всегда было много претензий. В данный момент эту территорию приводят в порядок.

«У платформы Баковка подрядчик делает тротуар вдоль улицы Трудовой, благоустраивает новые парковочные места вдоль улицы Колхозной, меняет бордюры и восстанавливает газон, устанавливает новое уличное освещение, — рассказал Андрей Иванов. — Также делает разворотную площадку для маршруток, парковки и тротуар вдоль территории Баковского пруда».

Вблизи ж/д станции «Одинцово» ведется ремонт тротуаров и парковок, восстанавливается газон и меняется бордюрный камень. Также подрядчик ставит дополнительные опоры освещения и меняет светильники. Кроме того, восстанавливается выделенная автобусная полоса и проводится оборудование новой стоянки для маршрутных такси 8-го микрорайона.

Источник фото: телеканал «360»

Местный житель Сергей Решетников очень обрадовался, когда за территорию около станции Одинцово «взялись»: «Здесь, конечно, давно надо было навести порядок. Очень жду, что появится больше парковочных мест, потому что они тут очень нужны. Я, например, езжу из Голицыно и использую эту парковку как перехватывающую».

У платформы Немчиновка по проспекту Революции, Советскому проспекту, 2-му Просеку и улице Амбулаторная появятся новые тротуары. Ведутся работы по созданию дополнительных парковочных мест вдоль Советского проспекта и автобусной площадки у платформы.

Местная жительница Людмила Козырева заметила, что тротуары и освещение одинцовцам очень нужны. «Электричка — самый удобный для нас вид транспорта, но вот от станции до дома иногда очень сложно и неприятно ходить — темно, а в дождь — очень грязно. Видим, что уже сейчас здесь появились новые фонари, делают тротуары. Думаю, что все жители Немчиновки очень рады этой работе» — сказала Людмила Козырева.

МЦД-1 Одинцово — Лобня планируется запустить в конце этого года. На МЦД-1 будет 28 станций, с 12 из них можно будет пересесть на станции метро, МЦК и пригородные направления железной дороги.

Общая протяженность маршрута от Одинцова до Лобни составит 52 км. МЦД-1 позволит жителям Москвы и области экономить до 50% времени в пути. Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.