«Возвращаются и образуют пары». У сизых чаек в Щелкове начался брачный период

Сизые чайки стали возвращаться в Щелково с зимовки. Сейчас у них начинается брачный период — они создают пары. Об этом рассказали в Минэкологии Подмосковья.

Источник фото: Минэкологии Подмосковья

В Щелкове находится памятник природы областного значения «Никольская лесная дача». Биологи проверили, возвращаются ли сюда сизые чайки.

Каждый год они гнездятся на Моховом озере, а сейчас должны вступать в брачный период. Об этом сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Биологи убедились в том, что сизые чайки возвращаются с зимовок и образуют пары Андрей Разин.

Как сообщил Андрей Разин, информация о том, что чайки могут переселяться на другие водоемы, не подтвердилась.

«Это значит, что экологическая ситуация на особо охраняемой природной территории нормальная», — добавил он.

Разин уточнил, что места обитания чаек в Щелкове находятся в хорошем состоянии, а корма достаточно для всех птиц.

Сизые чайки моногамны, но самки и самцы зимуют отдельно. А когда возвращаются с юга, сразу находят друг друга и зачастую обживают прошлогоднее гнездо.