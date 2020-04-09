«У нас все работают, потому что понимают ситуацию». Как изменилась нагрузка на подмосковных врачей в условиях пандемии

Завотделением анестезиологии и реанимации реутовской ЦБ Сергей Семин и врач-инфекционист Домодедовской горбольницы Ирина Пикалова рассказали в эфире «360», как сейчас работают врачи, как обстоит ситуация со средствами защиты для персонала, хватает ли масок и перчаток.

«Ситуация достаточно стабильная, в ЦБ Реутова нет никакого дефицита в средствах индивидуальной защиты. Есть маски, респираторы, специальные комбинезоны для работы с пациентами с подозрением или зараженными COVID-19. Никакого дефицита мы в этом не испытываем абсолютно», — отметил Сергей Семин.

Также он рассказал, как изменился режим работы клиники в условиях пандемии. В первую очередь нагрузка возросла на две поликлиники, которые входят в структуру больницы, уточнил Сергей Семин.

«У нас вызывающих врача очень много. Нагрузка на персонал, который работает непосредственно с пациентами, у которых подозревают или подтвердили коронавирус, конечно, возросла, но врачи справляются. У нас нет такого — мы не хотим работать, мы отказываемся работать. У нас все работают, потому что понимают, какая ситуация сейчас в стране и в мире в целом», — сказал Сергей Семин.

Врач-инфекционист Домодедовской горбольницы Ирина Пикалова рассказала, что она не боится контактировать с потенциально зараженными пациентами.

«Могу с уверенностью сказать — нет, не страшно. Потому что работа именно врача-инфекциониста — она изначально предполагает очень большой контакт с заболевшими, и немало заболеваний, которые передаются именно воздушно-капельным путем — к такому и относится коронавирусная инфекция. Все мои близкие и знакомые и так изначально понимали, где я работаю и с чем приходится работать. Но именно с коронавирусной инфекцией они, конечно, проявляют большую заботу в этом отношении и встревоженность такую», — сказала врач-инфекционист Домодедовской горбольницы Ирина Пикалова.

Она объяснила, что степени тяжести коронавирусной инфекции очень сильно варьируются.

«Есть и легкие формы, и средней тяжести, и тяжелые пациенты. Все очень по-разному бывает, как и при других инфекционных процессах. Поэтому, все по ситуации», — уточнила врач-инфекционист Домодедовской горбольницы Ирина Пикалова.

Она также отметила, что в медучреждении сейчас нет дефицита масок или перчаток.

Сами врачи сдают анализы на COVID -19 регулярно — один раз в неделю, сообщил Сергей Семин.

«Конечно, сдают, непосредственно персонал, который работает с данным контингентом больных, он сдает анализ на ковид-19 один раз в неделю. Если у врача проявляются симптомы респираторных заболеваний при работе с данными пациентами, то данный врач отправляется на карантин. Анализы, соответственно, берутся тоже, и врач находится на динамическом наблюдении», — отметил завотделением анестезиологии и реанимации реутовской ЦБ Сергей Семин.

График работы у врачей сейчас, разумеется, очень интенсивный.

«Я сейчас с суточного дежурства, поэтому эту ночь я не спала. Сегодняшний рабочий день у меня тоже был, он только закончился. Поэтому сегодня ночью будет мой сон очень важный», — рассказала врач-инфекционист Домодедовской горбольницы Ирина Пикалова.

В условиях непрерывного дежурства и большого потока пациентов специалистам зачастую даже некогда поесть. Однако, небольшие перерывы все же бывают, заверила Ирина Пикалова.

«Мы принимаем все меры, чтобы обезопасить себя. Приемы пищи, конечно, у нас есть, как и у всех сотрудников. Мы снимаем костюмы, принимаем пищу, пьем, посещаем необходимые комнаты, если это нужно, опять надеваем костюм и снова приступаем к работе», — сказала врач-инфекционист Домодедовской горбольницы Ирина Пикалова.