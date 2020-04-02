«У нас гречи нет. Сметают макароны». Блог уехавшего в Испанию парня из Подмосковья стал хроникой пандемии

Илья рассказывает о том, как Испания переживает пандемию. Там молодой человек сейчас на самоизоляции. Соблюдает все меры безопасности.

Канал IVANOV AMIGO на YоuТubе Илья вместе с женой создал, чтобы записывать родителям ролики об иммиграции. Теперь видеоприветы почти всегда выглядят так: на лице — защитная маска, а за окнами — виды пустынных улиц.

Личный блог заполнили истории о самоизоляции. Подписчиков прибавилось: для Подмосковья Илья — личный корреспондент в Европе.

У нас гречи нет. Сметают макароны. Их сметали с самого начала Илья Иванов.

По словам парня, продукты в Испании есть, только в магазины пускают максимум по трое. Мэрия Бадалоны ограничила радиус прогулок с собакой до 100 метров, детские площадки закрыли. И это, конечно, лишь часть ограничений.

Вместо традиционного блогерского «ставьте лайки, нажимайте колокольчик» Илья напоминает своим подписчикам, что надо мыть руки, носить маску и оставаться дома.