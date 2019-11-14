«У меня глаза загорелись!» Как крутой фотограф из Люберец снимает пожарных, администрацию и попал в мировой топ-35

Фотограф пресс-службы г. о. Люберцы попал в список 35 лучших фотографов мира, но известен в родном городе отнюдь не этим, а своим экстремально-безвозмездным хобби. Он фотографирует пожарных во время работы — прямо в горящих зданиях. Со Станиславом Свечниковым пообщался корреспондент «360».

«До этого я работал в рекламном вообще бизнесе, потом вернулся обратно в фотографию, у меня был небольшой перерыв. Ну руководство в курсе, что я занимаюсь съемкой еще пожарных. Главное, чтобы это не мешало моей работе основной», — рассказывает Станислав.

Источник фото: телеканал «360»

Позвонили мне из пожарной части и попросили сфотографировать на календарь пару кадров буквально. Приехал сюда, 2.5 года назад, получается, наверно — столько всего красивого, интересного — у меня глаза загорелись! Думаю, как это так — просто так взять и личный состав выстроить и часть сфотографировать? Нет, парни… Станислав Свечников фотограф

«Начали рождаться идеи — все больше и больше, у нас эта съемка растянулась не на час, а на несколько дней, я в свободное время приезжал, ночами делали съемку и получилось, что в какой-то из дней попался боевой выезд в общем, по тревоге поехали, горел частный дом, и я увидел, как реально они работают, то есть сколько это нужно сил, это колоссальные физические нагрузки — это ночь, это холод, это зима, это снег, это много воды… И я понял, что это крутые парни!» — делится Станислав.

Источник фото: телеканал «360»

Я захожу в огонь вместе с ними, но я тоже еще понимаю головой, что у меня во-первых в руках аппаратура как бы недешевая, и во-вторых, дома семья. Дома реагируют тяжело, очень тяжело Станислав Свечников фотограф

Как рассказал Станислав, у его супруги отец пожарный, сейчас он уже на пенсии, так что его жена знает об этой профессии не понаслышке.

«Это особые переживания, то есть все-таки профессия очень опасная, непонятно, что может случиться на смене. Она (жена — ред.) к ней относится, мне кажется, как к моей любовнице», — делится фотограф.

Чтобы заниматься такой опасной съемкой, Станислав специально отучился на пожарного — он прошел курсы газо- дымозащитника, имеет право официально надевать «ИЗОТ», чтобы не было вопросов у руководства.

Источник фото: телеканал «360»

«Я не хочу становиться пожарным, потому что я должен буду тушить, я должен буду быть на работе, а так я сегодня в 27-й пожарной части, завтра я еду в Сергиев Посад, послезавтра я могу себе позволить поехать в Щелково — на склад горящий, Подольск, Истру, куда угодно, я не привязан ни к кому. Я все-таки творческий человек и мне хочется какой-то свободы», — сказал Станислав.