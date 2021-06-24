На всеармейский этап международных соревнований «Верный друг — 2021» приехали специалисты со всей России. Сегодня в учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ, дислоцированном в Подмосковье, соревновались лучшие военные кинологи.

Всеармейский кинологический конкурс «Верный друг» состоит из пяти упражнений, которые оцениваются на быстроту и правильность выполнения заданий расчетами кинологов и их служебных собак. Сегодня состоялось третье упражнение.

В ходе этапа «300-метровая полоса препятствий» военные кинологи со своими собаками соревновались в быстроте и ловкости.

«У каждой собаки есть свой характер, нужно понять, к кому какой подход нужен. Некоторые с какой-то жесткостью понимают, некоторые через кнут, некоторые через пряник», — говорит лейтенант ВС РФ Виктория Винальева.

В конкурсе принимают участие 11 мужских и 7 женских команд, представляющих все виды войск, военные округа и органы военного управления Минобороны России. Это команды Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, центральных органов военного управления Минобороны со всех регионов РФ.

Победители соревнований «Верный друг — 2021» будут представлять сборную России на Международных армейских играх в августе текущего года.