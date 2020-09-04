Свыше 1,1 тысячи тонн клубники собрали в Подмосковье. Она будет давать урожай до первых заморозков

Клубника будет давать плоды до первых заморозков. Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

На сегодняшний день сельхозпредприятия Подмосковья собрали более 1,1 тысячи тонн клубники, 40,7 тонны малины, 25,5 [тонны] черной и красной смородины, 19,5 тонны голубики Андрей Разин.

Министр рассказал, что хозяйства предлагают клубнику по цене 310-350 рублей за один килограмм, малину — в среднем по 300, а смородину — по 200-250.

«В „Совхозе имени Ленина“ собрано порядка 900 тонн клубники. Второй показатель у луховицкой „Русской ягоды“ — порядка 120 тонн. В Институте садоводства и питомниководства — более 22,2 тонны. В коломенском хозяйстве „Непецино“ — около 12 тонн, а в „Коломенской ягоде“ — 10,5 тонны», — отметил Андрей Разин.

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