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    01 июня 2022, 11:10

    Около тысячи школьных детских лагерей откроют летом в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Детские лагеря при школах традиционно откроют летом в Подмосковье. Их будет около тысячи. Там смогут отдохнуть свыше 66 тысяч ребят.

    Около тысячи школьных детских лагерей откроют летом в Подмосковье | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что первая смена уже началась. Она примет больше всего отдыхающих.

    В лагерях ребята будут интересно и с пользой проводить время. Это отличный вариант, если оба родителя работают

    Ирина Каклюгина.

    По его словам, к работе в школьных детских лагерях привлекут свыше девяти тысяч педагогов и более тысячи вожатых.

    Около тысячи школьных детских лагерей откроют летом в Подмосковье | Изображение 2

    «Дети находятся под присмотром опытных педагогов, а еще школьник найдет там новых друзей», — отметила Ирина Каклюгина.

    Она напомнила, что школьные лагеря в Московской области будут работать все лето.

    Забронировать путевку и узнать подробности о детском отдыхе можно на портале camp.mosreg.ru.