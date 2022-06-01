Около тысячи школьных детских лагерей откроют летом в Подмосковье

Детские лагеря при школах традиционно откроют летом в Подмосковье. Их будет около тысячи. Там смогут отдохнуть свыше 66 тысяч ребят.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что первая смена уже началась. Она примет больше всего отдыхающих.

В лагерях ребята будут интересно и с пользой проводить время. Это отличный вариант, если оба родителя работают Ирина Каклюгина.

По его словам, к работе в школьных детских лагерях привлекут свыше девяти тысяч педагогов и более тысячи вожатых.

«Дети находятся под присмотром опытных педагогов, а еще школьник найдет там новых друзей», — отметила Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что школьные лагеря в Московской области будут работать все лето.

Забронировать путевку и узнать подробности о детском отдыхе можно на портале camp.mosreg.ru.