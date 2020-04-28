    28 апреля 2020, 18:20

    Тысячу масок раздали жителям Истры. О здоровье земляков позаботился местный предприниматель

    Алена Собкалова, Татьяна Петрова

    Обычно предприниматель из Истры Глеб Коршиков дарит людям воздушные шары. Его бизнес связан с организацией праздников. Во время пандемии бизнесмен превратился в волонтера. Теперь из его рук жители получают маски.
    Тысячу масок раздали жителям Истры. О здоровье земляков позаботился местный предприниматель | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В связи с тем, что найти это средство защиты в аптеках сейчас достаточно проблематично, молодой человек решил сам снабдить им горожан.

    «У меня была возможность. Поэтому решил помочь людям, которые в это время так же работают, пользуются общественным транспортом, хоть как-то обезопасить себя», — сказал Глеб Коршиков, предприниматель из Истры.

    К благотворительной акции Глеб решил подключить и активистов. Молодогвардейцы поддержали инициативу. Дарить защиту людям решили на железнодорожных станциях Истры и Дедовска, чтобы в общественном транспорте у людей была дополнительная защита. Жители, в свою очередь, охотно брали маски, ведь они сейчас на вес золота.

    Тысячу масок раздали жителям Истры. О здоровье земляков позаботился местный предприниматель | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Я думаю, что данная акция может послужить примером для других предпринимателей, других людей, которые могут и хотят помочь в нынешнее время. Потому что мне кажется, что сейчас самое главное — всем объединиться», — отметил Александр Поликарпов, руководитель отделения ВОО МГЕР г. о. Истра.

    Сейчас средства защиты — мера обязательная. Рекомендуют носить абсолютно всем. Поэтому тысяча масок разошлась за пару часов — как горячие пирожки.

    По словам предпринимателя, бесплатная раздача медицинских масок для защиты от коронавируса — это не разовая акция. Подобные мероприятия будут проходить в округе на постоянной основе.