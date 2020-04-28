Тысячу масок раздали жителям Истры. О здоровье земляков позаботился местный предприниматель

Обычно предприниматель из Истры Глеб Коршиков дарит людям воздушные шары. Его бизнес связан с организацией праздников. Во время пандемии бизнесмен превратился в волонтера. Теперь из его рук жители получают маски.

Источник фото: телеканал «360»

В связи с тем, что найти это средство защиты в аптеках сейчас достаточно проблематично, молодой человек решил сам снабдить им горожан.

«У меня была возможность. Поэтому решил помочь людям, которые в это время так же работают, пользуются общественным транспортом, хоть как-то обезопасить себя», — сказал Глеб Коршиков, предприниматель из Истры.

К благотворительной акции Глеб решил подключить и активистов. Молодогвардейцы поддержали инициативу. Дарить защиту людям решили на железнодорожных станциях Истры и Дедовска, чтобы в общественном транспорте у людей была дополнительная защита. Жители, в свою очередь, охотно брали маски, ведь они сейчас на вес золота.

Источник фото: телеканал «360»

«Я думаю, что данная акция может послужить примером для других предпринимателей, других людей, которые могут и хотят помочь в нынешнее время. Потому что мне кажется, что сейчас самое главное — всем объединиться», — отметил Александр Поликарпов, руководитель отделения ВОО МГЕР г. о. Истра.

Сейчас средства защиты — мера обязательная. Рекомендуют носить абсолютно всем. Поэтому тысяча масок разошлась за пару часов — как горячие пирожки.

По словам предпринимателя, бесплатная раздача медицинских масок для защиты от коронавируса — это не разовая акция. Подобные мероприятия будут проходить в округе на постоянной основе.