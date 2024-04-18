Подмосковье 18 апреля 2024, 16:41 Тысячу книг собрали в Красноармейске для библиотеки Донецка Источник фото: Екатерина Мелкозерова

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Дошкольные отделения красноармейского Центра образования «Малыш», «Пчелка» и «Белочка» совместно с волонтерами «Движения первых» собрали более тысячи книг для библиотеки Донецка. Перед отправкой гуманитарного груза ребята тщательно рассортировали детские произведения по возрастам и темам.

«Ребята передают в Донецк художественную литературу для дошкольников, учеников начальной и средней школы, старшеклассников. Много хрестоматийных и популярных изданий. Есть даже редкие книги, которыми люди нечасто делятся», — рассказала советник директора по воспитанию и связям с общественными объединениями Юлия Фролова.

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Дети рассказали волонтерам о своих любимых книгах, а также показали письма и открытки, которые они вместе с родителями приготовили для военнослужащих СВО.

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