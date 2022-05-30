Тысячу километров водопровода построили в Подмосковье по программе «Социальная газификация»

В рамках президентской программы «Социальная газификация» в Московской области построено 1000 километров газопровода. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики региона.

До конца года построят еще 1250 километров. Сейчас работа идет в более чем 120 подмосковных населенных пунктах.

«Тысяча километров <…> — это не просто красивая цифра. Это огромная работа, проделанная за достаточно короткий срок. <…> Газовики день и ночь трудятся, чтобы долгожданный газ пришел в дома жителей Подмосковья как можно скорее», — рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Тысячный километр ввели в эксплуатацию в деревне Семенково Сергиево-Посадского городского округа. Строительные работы стартовали в мае. Ожидается, что они завершатся к концу июня. Построенные сети растянутся на семь километров. К газу смогут подключиться жители более чем 70 домовладений.

В рамках мероприятия по случаю ввода «юбилейного» километра газопровода глава округа Михаил Токарев и гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов встретились с жителями деревни.

«Встречаться, разъяснять людям простыми словами, как подключиться к газу, и снимать вопросы на местах — большая часть нашей работы», — подчеркнул Баранов.

По его словам, каждый вопрос решается точечно, к каждому жителю практикуется индивидуальный подход.

Президентская программа «Социальная газификация» осуществляется в Московской области с июня 2021 года. Она рассчитана на полтора года. За этот период в регионе должны проложить 2250 километров газопровода. Всего будет газифицировано 2805 населенных пунктов.