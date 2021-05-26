Еще тысячу гектаров земли отдадут под сельское хозяйство в Раменском

Свыше тысячи гектаров заброшенной земли отдадут под сельское хозяйство в Раменском округе к концу года. Их обработают и вовлекут в оборот.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, уже сейчас в городском округе началось освоение земель вблизи деревни Мергусово.

В рамках весенних посевных работ идет работа по выявлению и вводу в сельскохозяйственный оборот заброшенных и заросших земель Сергей Воскресенский.

В Мергусове за освоение поля площадью 250 гектаров взялась компания «Нока Агро». Она уже тщательно обработала землю и повысила ее плодородность. Участок засеивают ячменем.

«До 2019 года включительно его засеивали кукурузой. Напомню, что на данное поле в августе того же года совершил экстренную посадку самолет рейса Жуковский — Симферополь», — отметил Воскресенский.

До конца года аграрии введут в оборот около 30 тысяч гектаров земли в Можайске, Орехово-Зуеве, Волоколамске, Егорьевске и Шаховской.