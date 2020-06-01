Тысячный малыш родился в Красногорском роддоме с начала года в День защиты детей

В Красногорском роддоме 1 июня, в День защиты детей, родился тысячный ребенок в 2020 году. Жительница Дедовска родила мальчика весом 3150 граммов и ростом 51 сантиметр. Малыша назвали Ярославом.

В прошлом году тысячного ребенка выписали 1 августа, в этом году на два месяца раньше. Об этом рассказал Рустем Ибрагимов, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Красногорской городской больницы № 1.

«Мы меняемся и делаем все возможное для удобства рожениц. У нас отдельные родовые боксы, установлены ванны для переживания схваток, мы проводим занятия для будущих мам, на которых рассказываем все о родах. И как мы видим, они замечают это и все больше доверяют нам. Об этом говорит статистика, в прошлом году тысячного ребенка выписывали 1 августа, а в этом году на 2 месяца раньше», — отметил Рустем Ибрагимов, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Красногорской городской больницы № 1.

Он добавил, что в этом году Красногорский роддом выбрали жительницы не только городского округа Красногорск, но и других городов Московской области, а также Москвы.

А перинатальный центр в Видном празднует 1 июня день рождения. Семь лет назад он из роддома превратился в перинатальный центр. Там помогают выхаживать младенцев с экстремально низким весом и появившихся раньше срока. Два года назад этот комплекс расширили, а сегодня с медиками и самими пациентками пообщался губернатор.