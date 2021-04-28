Тысячный магазин сети «Верный» открылся в Ленинском округе

В Ленинском округе открылся новый магазин сети «Верный», он стал тысячным по счету в России. Общая площадь юбилейной точки составляет 483 квадратных метра.

После открытия тысячного магазина сеть выросла до 600 магазинов в Центральном федеральном округе. Также «Верный» представлен более чем 200 магазинами в Северо-Западном округе, 154 в Уральском и 43 магазинами в Приволжском округах. В 2020 году «Верный» увеличил выручку на 30,4%, а количество новых супермаркетов «у дома» выросло на 16%.

Через полгода мы будем праздновать уже девятилетие сети. Нам удается держать хороший темп по открытиям, в квартал мы открываем по 20-25 магазинов. В текущем году мы планируем открыть 216 новых магазинов, и эти планы мы реализуем Олег Высоцкий главный исполнительный директор сети «Верный».

В честь открытия тысячного магазина покупатели могли выиграть призы. Тем, у кого сумма покупок превышала 1000 рублей, на кассе выдавали скретч-карты. Среди призов самокат, умная колонка и многое другое.

Тысячное открытие магазина — это очень знаменательное событие, потому что сама по себе цифра, тысяча, она довольно-таки красивая для такого формата Михаил Паздерин начальник управления торговли Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В честь открытия юбилейного магазина торговая сеть вручила многодетным семьям продуктовые корзины и игрушки.

«Мы сегодня очень довольны и рады, что наконец-то дошли до отметки тысячного магазина. Надеюсь, что следующую тысячу мы откроем уже за четыре года. Ассортимент в этом магазине приблизительно 4,5 тысячи позиций», — рассказал главный исполнительный директор сети «Верный» Олег Высоцкий.

Новый магазин — это еще и новые рабочие места для жителей округа.

«Нам очень приятно, что открытие тысячного магазина состоялось на территории нашего муниципалитета. Здорово, что в данном микрорайоне будет магазин, потому что это не только место покупок, но и новые рабочие места», — отметил первый замглавы Ленинского округа Альберт Гравин.

В «Верном» заверили, что скидки на товары на полках будут обновляться каждую неделю.