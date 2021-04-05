Тысячи жителей Солнечногорска подготовили округ к лету на субботнике

Первый массовый субботник организовали в Солнечногорске. Пять тысяч человек вышли на улицы округа наводить порядок.

Источник фото: телеканал «360»

Субботним утром люди в оранжевых жилетках просто заполонили Советскую площадь. В руках — грабли, в карманах — мусорные мешки, под ногами — ветки, листья и фантики с пакетами. Коммунальщики смешались с добровольцами — любителями чистоты и порядка. Снег еще не везде сошел, но без субботника в первые апрельские выходные никуда. Инвентарь и перчатки выдали. И через пару часов площадь стала чистой.

«В основном попадаются фантики, бумажки, остатки конфетти с Нового года, очень много пластиковых и стеклянных бутылок и упаковка от еды из закусочных» — отметил Андрей Шигин, дорожный рабочий.

Источник фото: телеканал «360»

Работа кипела по всему округу. На «Выстреле», например, убирались вокруг торгового центра и во дворах сотрудники магазина и жители. Аналогичная ситуация была и в территориальных управлениях. В итоге привести в порядок Солнечногорск вышли около пяти тысяч человек. Общими усилиями собрали почти 300 кубометров мусора. Там где человеческих усилий не хватало, помогла техника. Массовые субботники пройдут и в следующие выходные. Но самая масштабная, общеобластная, уборка намечена на 24 апреля.