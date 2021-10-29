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    29 октября 2021, 15:07

    Перепись населения прошли более 30 тысяч жителей Реутова

    Более трети жителей Реутова прошли перепись населения

    Анастасия Аброськина

    Свыше 30 тысяч человек уже прошли перепись населения в Реутове. Это более трети местных жителей, рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

    Перепись населения прошли более 30 тысяч жителей Реутова | Изображение 1Источник фото: Алексей Оводов

    Он подчеркнул, что самым актуальным способом ответить на вопросы переписи стал сайт «Госуслуги».

    Этот вариант наиболее предпочтителен — на заполнение анкеты уйдет не более 10 минут

    Станислав Каторов.

    Вместе с тем жители могут прийти на переписные участки или дождаться специалиста дома.

    Перепись населения прошли более 30 тысяч жителей Реутова | Изображение 2Источник фото: Алексей Оводов

    На весь период локдауна в Реутове открыли дополнительный переписной участок в деловом комплексе «Маяк». Это дом № 3 на Новой улице.

    Предварительная оценка показала, что в этом году население городского округа приблизилось к 110 тысячам человек. При этом средний возраст жителей — 40 лет.

    Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. И впервые жители могут принять участие онлайн.

    Перепись населения прошли более 30 тысяч жителей Реутова | Изображение 3Источник фото: Алексей Оводов

    Сделать это позволит электронный переписной лист. Доступ к нему можно получить на госуслугах.

    Подробности о переписи населения можно узнать на портале strana2020.ru и у диспетчеров горячей линии 8 (800) 707-20-20.

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