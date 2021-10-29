Перепись населения прошли более 30 тысяч жителей Реутова

Свыше 30 тысяч человек уже прошли перепись населения в Реутове. Это более трети местных жителей, рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

Он подчеркнул, что самым актуальным способом ответить на вопросы переписи стал сайт «Госуслуги».

Этот вариант наиболее предпочтителен — на заполнение анкеты уйдет не более 10 минут Станислав Каторов.

Вместе с тем жители могут прийти на переписные участки или дождаться специалиста дома.

Источник фото: Алексей Оводов

На весь период локдауна в Реутове открыли дополнительный переписной участок в деловом комплексе «Маяк». Это дом № 3 на Новой улице.

Предварительная оценка показала, что в этом году население городского округа приблизилось к 110 тысячам человек. При этом средний возраст жителей — 40 лет.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. И впервые жители могут принять участие онлайн.

Источник фото: Алексей Оводов

Сделать это позволит электронный переписной лист. Доступ к нему можно получить на госуслугах.

Подробности о переписи населения можно узнать на портале strana2020.ru и у диспетчеров горячей линии 8 (800) 707-20-20.

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