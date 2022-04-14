Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после ковида
Более 30 тысяч жителей Подмосковья, перенесших ковид, уже прошли углубленную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, такую диспансеризацию особенно важно пройти жителям, которые перенесли ковид в тяжелой форме.
Заболевание могло спровоцировать тромбозы, болезни органов дыхания и привести к другим осложнениям
Светлана Стригункова.
Она уточнила, что свое здоровье в таком формате проверили уже 32 тысячи жителей Московской области.
Как записаться?
Диспансеризация доступна всем желающим. Достаточно лишь обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.
Сначала выполняют биохимический и общий анализы крови, рентген органов грудной клетки, измеряют кислород в крови.
На второй этап пациента отправят, если это потребуется. Там уже сделают компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен и Эхо-КГ.
Пройти осмотр можно жителям старше 18 лет, перенесшим коронавирус, спустя два месяца после выздоровления.
Пациенты смогут записаться на диспансеризацию как через областной портал «Госуслуги», так и в медицинском центре по месту своего прикрепления.