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    14 апреля 2022, 13:58

    Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после ковида

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 30 тысяч жителей Подмосковья, перенесших ковид, уже прошли углубленную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике.

    Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после ковида | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, такую диспансеризацию особенно важно пройти жителям, которые перенесли ковид в тяжелой форме.

    Заболевание могло спровоцировать тромбозы, болезни органов дыхания и привести к другим осложнениям

    Светлана Стригункова.

    Она уточнила, что свое здоровье в таком формате проверили уже 32 тысячи жителей Московской области.

    Как записаться?

    Диспансеризация доступна всем желающим. Достаточно лишь обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.

    Сначала выполняют биохимический и общий анализы крови, рентген органов грудной клетки, измеряют кислород в крови.

    На второй этап пациента отправят, если это потребуется. Там уже сделают компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен и Эхо-КГ.

    Пройти осмотр можно жителям старше 18 лет, перенесшим коронавирус, спустя два месяца после выздоровления.

    Пациенты смогут записаться на диспансеризацию как через областной портал «Госуслуги», так и в медицинском центре по месту своего прикрепления.