Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после ковида

Более 30 тысяч жителей Подмосковья, перенесших ковид, уже прошли углубленную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, такую диспансеризацию особенно важно пройти жителям, которые перенесли ковид в тяжелой форме.

Заболевание могло спровоцировать тромбозы, болезни органов дыхания и привести к другим осложнениям Светлана Стригункова.

Она уточнила, что свое здоровье в таком формате проверили уже 32 тысячи жителей Московской области.

Как записаться?

Диспансеризация доступна всем желающим. Достаточно лишь обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.

Сначала выполняют биохимический и общий анализы крови, рентген органов грудной клетки, измеряют кислород в крови.

На второй этап пациента отправят, если это потребуется. Там уже сделают компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен и Эхо-КГ.

Пройти осмотр можно жителям старше 18 лет, перенесшим коронавирус, спустя два месяца после выздоровления.

Пациенты смогут записаться на диспансеризацию как через областной портал «Госуслуги», так и в медицинском центре по месту своего прикрепления.