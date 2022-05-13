Почти 50 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентскому проекту

Топливо по проекту «Социальная газификация» пришло в 1494 населенных пункта Подмосковья. Им обеспечили уже 47 тысяч жителей.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он рассказал, что в рамках президентского проекта проложили уже 919 километров газопроводов.

Их протягивают до границ домовладений бесплатно. Вложение средств требуется только на этапе подводки труб от забора до дома.

Жители могут решить вопросы в стационарных и мобильных офисах газификации Александр Самарин.

Стационарные офисы по вопросам газа работают в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Раменском, Одинцове, Волоколамске, Рузе, Истре и Домодедове.

Вместе с тем по Подмосковью курсирует 12 мобильных офисов социальной газификации.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья. Это коснется 300 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.