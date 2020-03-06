Более тысячи жителей Подмосковья стали лесными агентами чистоты. Они помогают беречь природу в регионе

Статус лесного агента чистоты получили более 1,3 тысячи неравнодушных жителей Подмосковья. Они выбрали голосованием на портале «Добродел» места для установки новых контейнеров под мусор. Это немаловажный шаг для сохранения в лесах чистоты и уюта.

В опросе принял участие 1361 подмосковный житель. Больше всего голосов — 249 — отдали в Шаховской. Следующими по уровню активности стали городские округа Шатура и Талдомский — там 85 и 83 соответственно.

Выбирать точки для размещения в лесах серых и синих баков участники могли на протяжении трех недель. Это один из показателей того, что жители региона готовы разделять отходы не только в своих домах и на дачах, но и в местах массового отдыха. Всего на голосование было вынесено 93 новые контейнерные площадки во всех муниципалитетах Подмосковья.

«В апреле будут установлены новые брендированные контейнерные площадки „Стань лесным агентом чистоты“», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он уточнил, что по системе «Два бака» отходы сортируют уже свыше 40% жителей. К концу 2020 года показатель планируют увеличить в два раза.