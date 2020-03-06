    06 марта 2020, 16:30

    Более тысячи жителей Подмосковья стали лесными агентами чистоты. Они помогают беречь природу в регионе

    Анастасия Аброськина

    Статус лесного агента чистоты получили более 1,3 тысячи неравнодушных жителей Подмосковья. Они выбрали голосованием на портале «Добродел» места для установки новых контейнеров под мусор. Это немаловажный шаг для сохранения в лесах чистоты и уюта.
    Более тысячи жителей Подмосковья стали лесными агентами чистоты. Они помогают беречь природу в регионе

    В опросе принял участие 1361 подмосковный житель. Больше всего голосов — 249 — отдали в Шаховской. Следующими по уровню активности стали городские округа Шатура и Талдомский — там 85 и 83 соответственно.

    Выбирать точки для размещения в лесах серых и синих баков участники могли на протяжении трех недель. Это один из показателей того, что жители региона готовы разделять отходы не только в своих домах и на дачах, но и в местах массового отдыха. Всего на голосование было вынесено 93 новые контейнерные площадки во всех муниципалитетах Подмосковья.

    «В апреле будут установлены новые брендированные контейнерные площадки „Стань лесным агентом чистоты“», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

    Он уточнил, что по системе «Два бака» отходы сортируют уже свыше 40% жителей. К концу 2020 года показатель планируют увеличить в два раза.