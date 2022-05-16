Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тест на ВИЧ с начала года
Свыше 650 тысяч человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье с начала года. Сделать это можно бесплатно и анонимно.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, жители могут не только сдать тест, но и узнать о персональных рисках заражения.
Вовремя выявленное заболевание позволяет сохранить продолжительность жизни
Светлана Стригункова.
Она отметила, что на тестирование уйдет не более 15 минут. Процедура безболезненна и качественна.
В подмосковном Минздраве подчеркнули, что каждый житель региона может бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ.
Сделать это удастся в поликлинике по месту жительства или в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Подробности об этом и графики работы мобильных комплексов можно найти на портале hivmo.ru или уточнить по телефонам +7 495 681-38-10, +7 495 681-37-17.