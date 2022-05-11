Более 15 тысяч жителей Одинцова подключились к «Бессмертному полку»

Свыше 15 тысяч жителей Одинцова присоединились к акции «Бессмертный полк». Они прошли торжественным маршем с портретами героев Великой Отечественной войны в руках.

С самого утра 9 мая сотни людей вышли на улицы с портретами своих героев. Держа в руках сохранившиеся письма с фронта и фотографии, жители рассказывали, как война коснулась судеб их родственников.

Фотографии фронтовиков несли их дети, внуки и правнуки. В Кубинке прошла одна из самых массовых в Подмосковье акций.

Многие вышли не только с фотографиями, но и во фронтовой одежде. Звучали песни военных лет.

Почтить память погибших в годы войны пришли сотни людей. У Мемориала славы «Вечный огонь» состоялась традиционная минута молчания.

Военнослужащие прошли торжественным маршем под флагом России. Сотрудники администрации, местные жители и гости возложили к мемориалу алые гвоздики и венки.

Ранее стало известно, что более полумиллиона жителей стали участниками акции «Бессмертный полк» в Подмосковье.