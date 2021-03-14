Тысячи жителей отметили Масленицу в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске масштабные масленичные гулянья прошли возле озера Сенеж. Заскучать не давали никому. Еще и блинами накормили. Их напекли со множеством начинок: от сметаны и варенья до шоколада и меда.

«Праздник великолепный. Блины самые вкусные на свете в Солнечногорске нашем. Я больше всего люблю блины с облепихой!» — отметила местная жительница.

На Масленицу устроили и реконструкцию исторических боев. На площадке силой мерялись скандинавские воины. Здесь вам и шлем наденут на голову, и меч в руке держать научат. Также гости праздника участвовали в старинных русских забавах. Тянули канаты, запрыгивали на масленичный столб и дрались подушками. А еще каждый мог прокатиться на хаски и отчеканить монеты.

Источник фото: «360»

Заглянул на праздник и исполняющий обязанности главы Виктор Родионов. Блинов и пирогов поел, частушки послушал и гостям посоветовал.

«Мы прошли по рядам. Наши школы, лицеи приготовили такие веселые выступления, блины, сгущенку, варенье. Даже где-то мы видели икру с рыбой. И все это бесплатно. Поэтому, пожалуйста, не уходите. Пройдите, посмотрите и угоститесь. От души поздравляю солнечногорцев с Масленицей. Пусть этот праздник принесет в каждый дом согласие, любовь и доброту», — сказал Родионов жителям округа.

На сцене развлекали гостей своими хитами столичные музыканты. Сет-листы подготовили популярные группы «Доктор Ватсон» и «Партизан FM». Ярким завершением праздника стало огненное шоу и сжигание соломенного чучела. Всего к масленичным гуляниям в Солнечногорском округе подключились более 15 тысяч человек.