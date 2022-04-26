Более 1,2 тысячи участков дорог отремонтируют в Подмосковье за сезон

Сезон ремонта дорог начался в Подмосковье. К этой работе приступили на 100 участках, а всего запланировали обновить более 1,2 тысячи.

По результатам голосования жителей на портале «Добродел» отремонтируют более трети программы. Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Благоприятные погодные условия позволили приступить к ремонту дорожной сети Алексей Гержик.

По его словам, ремонт начался уже в 38 городских округах. От «Мосавтодорога» привлекли около 660 дорожных рабочих и свыше 700 единиц техники.

«Работы будут идти в установленном графике. Техника готова к эксплуатации, в работе будут применяться асфальтобетонные смеси из отечественных материалов», — отметил Гержик.

Адресная программа ремонта доступна на сайте Минтранса Подмосковья.

Также на «Доброделе» до 31 мая проходит сбор предложений по ремонту дорог на 2023 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что нужен марш-бросок по уборке дорог после зимы.