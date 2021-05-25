Батончики, эскимо и брикеты. Свыше 25 тысяч тонн мороженого изготовят летом в Подмосковье

Подмосковье изготовит более 25 тысяч тонн мороженого летом. Это эскимо, стаканчики, рожки, брикеты и другие виды лакомства.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, за лето заводы изготовят около 200 миллионов штук мороженого.

За три летних месяца планируют произвести более 20-25 тысяч тонн Сергей Воскресенский.

По его словам, самыми популярными видами такого десерта в Московской области остаются сорбет и пломбир.

Как рассказал министр, запланированный объем мороженого помогут изготовить пять крупных предприятий, среди которых «Чистая линия», «Лагуна Койл», «Фронери русс», «Дмитровский молочный завод» и «Богородский хладокомбинат».

На сегодняшний день в Московской области производят около 30% мороженого в России.