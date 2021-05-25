25 мая 2021, 11:24
Батончики, эскимо и брикеты. Свыше 25 тысяч тонн мороженого изготовят летом в Подмосковье
Подмосковье изготовит более 25 тысяч тонн мороженого летом. Это эскимо, стаканчики, рожки, брикеты и другие виды лакомства.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, за лето заводы изготовят около 200 миллионов штук мороженого.
За три летних месяца планируют произвести более 20-25 тысяч тонн
Сергей Воскресенский.
По его словам, самыми популярными видами такого десерта в Московской области остаются сорбет и пломбир.
Как рассказал министр, запланированный объем мороженого помогут изготовить пять крупных предприятий, среди которых «Чистая линия», «Лагуна Койл», «Фронери русс», «Дмитровский молочный завод» и «Богородский хладокомбинат».
На сегодняшний день в Московской области производят около 30% мороженого в России.