Тысячи тестов и коек для пациентов. Подмосковье превысило планы для борьбы с COVID-19
Во время пандемии в Подмосковье работал 51 КТ-центр. Кроме того, пациентов на всей территории области принимали COVID-стационары. Врачи выявили 59 578 случаев заболевания пневмонией. Госпитализировали 44 940 пациентов. Пик заболеваемости пришелся на вторую декаду мая. Тогда в больницы попали сразу 800 человек.
Всего медики провели 168 300 исследований на коронавирусную инфекцию. Каждые сутки число тестов на COVID-19 достигает 3,3 тысячи.
Для оперативного лечения больных в Подмосковье переоборудовали 42 стационара. Кроме того, новые медицинские учреждения появились в Солнечногорске и Звенигороде. На реконструкцию, ремонт и оснащение власти потратили 18,8 миллиарда рублей.
До ситуации с коронавирусом в регионе было всего 2239 инфекционных коек. По нормативу должно было появиться 7688 коек, но Подмосковью удалось оборудовать 15 919. Временные госпитали развернули в «Крокус Экспо» и парке «Патриот». Ситуацию удалось стабилизировать, поэтому прием пациентов в этих местах уже закрыли.
Начиная с марта в Подмосковье выявили более 62 тысяч случаев заболевания. Вылечиться от COVID-19 смогли более 43 тысяч пациентов. При этом смертность в регионе составила 3,5 тысячи случаев. По числу инфицированных Московская область оказалась на втором месте после Москвы, где заразились 236 616 человек.