Тысячи свечей зажгли в Котельниках в память о погибших военнослужащих РФ на Украине

Акцию «Герои Z» провели около мемориала «Журавли». В ней приняли участие более ста человек: школьники, студенты, местные жители. Пришедшие выложили из двух тысяч свечей большую букву «Z».

«Акция инициирована молодежью города. Наш молодежный парламент, Молодая гвардия, просто молодежь из числа активистов с постоянной периодичностью проявляет инициативу. Мы поддерживаем. Совместными усилиями организовываем», — рассказал заместитель начальника управления социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой.

На митинге говорили о подвигах российских военных. Завершила мероприятие минута молчания.

«Это необходимо, чтобы знать свою историю. Знать о тех событиях, которые происходили и в годы ВОВ и те события, которые происходили с 14-го года на территории Украины», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Это уже не первая такая акция в Котельниках. В городском округе также проводился автопробег и организован сбор гуманитарной помощи, который продолжается до сих пор. На сегодняшний день только из Котельников отправлено пять фур с необходимыми вещами, едой и водой для жителей Донбасса.

Все желающие поучаствовать в сборе гумпомощи жители Подмосковья могут получить информацию о работе пунктов приема на сайте.