Тысячи спасенных жизней. Волонтер из деревни Дивово находит семьи для «вышедших на пенсию» служебных собак

Источник фото: телеканал «360»

Так, например, овчарка Брайда уже полтора года живет у своего нового хозяина — Александра. Брайде почти 10 лет, и всю жизнь она преданно служила силовикам: помогала охранять президента, работала в оцеплении, а на пенсии оказалась никому не нужна. Но в ее собачьей жизни случилась счастливая встреча.

Источник фото: телеканал «360»

«Первая собака — Брэд. Он любезно согласился у нас жить, от соседей ушел, к нам пришел. Все-таки он трехлапый, щенка брать — непонятно, как к нему он отнесется. С первой попытки не очень получилось, Брайда решила, что она девушка независимая, и показала зубы», — вспоминает хозяин Брайды Александр.

Помогли любовь, занятия с кинологом и ежедневные тренировки. А Сергей Фокин иногда навещает подопечную. Убедившись, что с любимицей все хорошо, спешит обратно, в приют «Гвардия» — там его встречают четыре сотни виляющих хвостов.

Источник фото: телеканал «360»

Сергей — один из номинантов на премию губернатора Подмосковья «Мы рядом». Он — кинолог, еще в 90-х начал заниматься псами с трудной судьбой. Сначала просто подбирал брошенных, а потом продал квартиру и в 2009-м купил эту землю. Выходил тысячи собак, в том числе и ветеранов службы, десяткам нашел новый дом.

«Редко кто замечает, у них взгляд иногда, у животных, от щенячьего возраста, он не животный, а человеческий. Она так же размышляет, взвешивает, плачет, болеет и так же разговаривает», — делится директор приюта «Гвардия» Сергей Фокин.

Источник фото: телеканал «360»

Большинство собак так и проживут здесь всю жизнь. Характер служебных сломан дрессировкой, у подброшенных — куча болезней. Сергей помнит имя и историю каждого пса, и говорит: без собак не видит жизни.

Дайте мне другую жизнь, я бы по-другому и не прожил, я так бы и начал Сергей Фокин директор приюта «Гвардия».

Сергей уверен: для тех, кто заводит питомца, должен быть аналог школы приемных родителей. Свою он открыл на территории приюта — овчарка Брайда долгое время была моделью на занятиях. Сергей закупил оборудование и хотел расширяться, но планам помешал коронавирус. Так что если он выиграет грант, то обещает все потратить на восстановление проекта. Ведь его мечта простая и сложная одновременно — чтобы у каждой собаки был хозяин.