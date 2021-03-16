Тысячи сотрудников МЧС подготовились к борьбе с половодьем в Подмосковье

На территории Подмосковья весеннее половодье может подтопить 158 населенных пунктов. В МЧС для быстрого реагирования на возможные ЧП создали группу из 24 тысяч человек и более 6,5 тысячи техники.

«В этом году из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть не бывало мощным и продолжительным. В зоны подтопления, по предварительным прогнозам, могут попасть 158 населенных пунктов, расположенных на территориях 30 городских округов», — об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Инспекторы ГИМС ежедневно измеряют толщину льда на водоемах Московской области. Для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные происшествия создана группировка из 24 тысяч человек и 6,5 тысячи единиц техники, включая авиацию. От МЧС России в группировке заявлено более 3200 человек и свыше 300 единиц техники.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее заявил, что настоящая весенняя погода, когда температура воздуха поднимется до +15… +18 градусов, придет в центральную часть европейской части России через месяц-полтора.