Свыше 20 тысяч семей получили выплату при рождении ребенка в Подмосковье с января

Получателями выплаты при рождении ребенка стали более 20 тысяч семей Подмосковья с начала года. Ее оформляют сразу в роддоме. Деньги поступают на счет за 10 дней.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что размер выплаты — 20 тысяч рублей.

Вместо выплаты мамы могут получить набор „Я родился в Подмосковье“ Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в этот набор входит все необходимое для ребенка. Такую выплату назначают на каждого малыша, если рождение зарегистрировано органами ЗАГСа Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сохранит все меры социальной поддержки, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.