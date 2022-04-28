Свыше 98 тысяч семей из Подмосковья оформили статус многодетных онлайн

Более 98 тысяч семей из Подмосковья оформили электронные удостоверения о многодетности. Этот вариант доступен вместе с бумажным форматом.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что электронное удостоверение появилось у всех более чем 98 тысяч многодетных семей, живущих в регионе.

Электронное удостоверение всегда под рукой и находится прямо в смартфоне родителя Ирина Каклюгина.

По ее словам, в Московской области легко оформить статус многодетной семьи в режиме онлайн. Достаточно одного заявления, на заполнение которого уйдет не более 10 минут.

«Больше никакой бумажной волокиты. Готовую социальную карту родитель может забрать в МФЦ», — отметила Каклюгина.

Документ в электронном формате придет в личный кабинет заявителя на портале госуслуг.

«Также если в семье есть школьники, им автоматически будет назначено бесплатное питание в школе», — добавила Ирина Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сохранит все меры социальной поддержки, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.