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    28 декабря 2021, 11:08

    Более 212 тысяч ребят приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье оказалось на 20% больше, чем год назад. Ее написали свыше 212 тысяч ребят.

    Более 212 тысяч ребят приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что муниципальный этап прошел с 13 октября по 6 декабря.

    Чаще всего в этом году ребята выбирали такие предметы, как обществознание, английский и русский языки, математика и биология

    Ирина Каклюгина.

    Уже 11 января в Московской области начнется региональный этап. К нему присоединятся свыше 18 тысяч ребят.

    Школьники напишут олимпиаду в 31 городском округе. Ирина Каклюгина пожелала им успехов и высоких результатов.

    Олимпиаду проводит региональный образовательный центр «Взлет».