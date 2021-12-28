Более 212 тысяч ребят приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье

Участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье оказалось на 20% больше, чем год назад. Ее написали свыше 212 тысяч ребят.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что муниципальный этап прошел с 13 октября по 6 декабря.

Чаще всего в этом году ребята выбирали такие предметы, как обществознание, английский и русский языки, математика и биология Ирина Каклюгина.

Уже 11 января в Московской области начнется региональный этап. К нему присоединятся свыше 18 тысяч ребят.

Школьники напишут олимпиаду в 31 городском округе. Ирина Каклюгина пожелала им успехов и высоких результатов.

Олимпиаду проводит региональный образовательный центр «Взлет».