28 декабря 2021, 11:08
Более 212 тысяч ребят приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье
Участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье оказалось на 20% больше, чем год назад. Ее написали свыше 212 тысяч ребят.
Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что муниципальный этап прошел с 13 октября по 6 декабря.
Чаще всего в этом году ребята выбирали такие предметы, как обществознание, английский и русский языки, математика и биология
Ирина Каклюгина.
Уже 11 января в Московской области начнется региональный этап. К нему присоединятся свыше 18 тысяч ребят.
Школьники напишут олимпиаду в 31 городском округе. Ирина Каклюгина пожелала им успехов и высоких результатов.
Олимпиаду проводит региональный образовательный центр «Взлет».