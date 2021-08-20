Свыше 13 тысяч подростков нашли работу на летних каникулах в Подмосковье

Свыше 13,5 тысячи подростков Подмосковья устроились на временную работу во время летних каникул. Ребята помогли, например, воспитателям и побывали в роли флористов.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, ребята освоили и рабочие специальности. Временная работа для молодежи — отличная возможность получить свой первый трудовой опыт Ирина Каклюгина. Это помогает обрести и полезные знакомства, подчеркнула Каклюгина. Помимо зарплаты, подросток получает еще дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения.