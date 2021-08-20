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    20 августа 2021, 15:30

    Свыше 13 тысяч подростков нашли работу на летних каникулах в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Свыше 13,5 тысячи подростков Подмосковья устроились на временную работу во время летних каникул. Ребята помогли, например, воспитателям и побывали в роли флористов.

    Свыше 13 тысяч подростков нашли работу на летних каникулах в Подмосковье | Изображение 1

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, ребята освоили и рабочие специальности.

    Временная работа для молодежи — отличная возможность получить свой первый трудовой опыт

    Ирина Каклюгина.

    Это помогает обрести и полезные знакомства, подчеркнула Каклюгина.

    Помимо зарплаты, подросток получает еще дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения.