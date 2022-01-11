Более 2 тысяч онкологических случаев выявили благодаря диспансеризации в Подмосковье в 2021 году

Более 1,4 миллиона пациентов прошли диспансеризацию в Московской области в прошлом году. Врачи выявили свыше 2,3 тысячи онкологических случаев.

При этом 31% жителей признали практически здоровыми, у 15% нашли риски развития хронических заболеваний, а еще у 54% обнаружили патологии, требующие лечения.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, вовремя выполненная диагностика — залог более эффективного лечения.

В минувшем году впервые выявили более 91 тысячи заболеваний. Это болезни, о которых пациенты не знали. В том числе это более 2,3 тысячи случаев онкологии Светлана Стригункова.

Пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры можно в будние дни, в том числе в вечернее время, а также по субботам.

Чтобы попасть туда, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС или записаться по телефону 122.

Ранее мы рассказали о том, где доступен полный цикл борьбы с раком по ОМС.

Вместе с тем уникальный центр помощи онкобольным создали в Химках. Технологии мирового уровня здесь доступны по ОМС.