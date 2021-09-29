Более 1,3 тысячи обращений о нарушениях земельных законов отработали с января в ЦУР Подмосковья

Подмосковные инспекторы отработали свыше 1,3 тысячи обращений жителей о нарушениях земельных законов с начала года. Это сделали с помощью Центра управления регионом.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, за прошлый год в ЦУР поступило около 900 аналогичных обращений.

При этом 57% жалоб было связано с самовольными захватами земель, а остальные — с нецелевым использованием участков или вовсе их простоем.

По словам заместителя председателя правительства региона, министра экологии Московской области Андрея Разина, эти обращения поступают сотрудникам Минимущества региона.

Они рассматривают вопросы самозахвата земли, неиспользования участков и использования не по назначению Андрей Разин.

По его словам, вопросы, поступающие в ЦУР, отрабатывают в течение семи рабочих дней.

Больше всего обращений поступило от жителей Раменского, Домодедова, Подольска, Мытищ и Одинцова.