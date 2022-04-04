Более 3 тысяч обманутых дольщиков Подмосковья получили квартиры или компенсации с января

Более трех тысяч обманутых дольщиков из Подмосковья восстановили в правах с начала года. За три месяца свыше двух тысяч человек получили ключи от квартир, а еще 700 — денежные компенсации.

Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. По ее словам, с начала года в правах восстановили тысячи людей из 50 многоквартирных домов.

Для Подмосковья важно решить проблему всех обманутых дольщиков. Люди покупали жилье, строили планы и даже не думали, что для них это станет проблемой Инна Федотова.

Она добавила, что проблемы дольщиков решили, например, в жилых комплексах «Лидер Парк Мытищи», «Зеленые аллеи», «Парк Апрель» и не только.

«Задача — помочь каждому из обманутых дольщиков решить свой вопрос. С начала года это удалось сделать в отношении более трех тысяч граждан», — отметила Федотова.

По ее словам, до конца года в правах восстановят еще более 11 тысяч дольщиков.

Ранее в областном правительстве сообщали, что к 2023 году в Подмосковье не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу губернатор региона Андрей Воробьев поставил по итогам встречи с президентом.