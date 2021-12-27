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    27 декабря 2021, 18:06

    Почти 3,3 тысячи незавершенных построек Подмосковья снесли или привели в порядок за четыре года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Почти шесть тысяч незавершенных построек, которые портили облики городов, выявили в Подмосковье за четыре года. Уже 3,3 тысячи ликвидировали — снесли, привели в порядок или достроили. Это подчеркнул министр по архитектуре региона Владислав Гордиенко.

    Почти 3,3 тысячи незавершенных построек Подмосковья снесли или привели в порядок за четыре года | Изображение 1

    Он подвел итоги работы Мособлархитектуры Подмосковья за год. По словам Гордиенко, любые недостроенные, аварийные, самовольные здания не только портят вид городов, но и сами по себе небезопасны.

    Ликвидация таких объектов — это важный и масштабный блок работы, который мы ведем по поручению губернатора Андрея Воробьева уже четыре года

    Владислав Гордиенко.

    Работа продолжается, и в планах еще 2,6 тысячи объектов. За прошедшее время больше всего построек привели в порядок в Одинцове — 130. Следом идут Орехово-Зуево, Клин, Павловский Посад, Котельники и Реутов.

    «Устранение проблемных, то есть недостроенных и брошенных строений, регулярно вызывает повышенный интерес жителей Подмосковья, что вполне объяснимо, так как каждый человек хочет проживать в комфортной городской среде», — отметил Гордиенко.

    Он напомнил, что на портале „Добродел“ создали специальный раздел, куда жители направляют свои сообщения об аварийных и недостроенных зданиях.