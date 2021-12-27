Почти 3,3 тысячи незавершенных построек Подмосковья снесли или привели в порядок за четыре года

Почти шесть тысяч незавершенных построек, которые портили облики городов, выявили в Подмосковье за четыре года. Уже 3,3 тысячи ликвидировали — снесли, привели в порядок или достроили. Это подчеркнул министр по архитектуре региона Владислав Гордиенко.

Он подвел итоги работы Мособлархитектуры Подмосковья за год. По словам Гордиенко, любые недостроенные, аварийные, самовольные здания не только портят вид городов, но и сами по себе небезопасны.

Ликвидация таких объектов — это важный и масштабный блок работы, который мы ведем по поручению губернатора Андрея Воробьева уже четыре года Владислав Гордиенко.

Работа продолжается, и в планах еще 2,6 тысячи объектов. За прошедшее время больше всего построек привели в порядок в Одинцове — 130. Следом идут Орехово-Зуево, Клин, Павловский Посад, Котельники и Реутов.

«Устранение проблемных, то есть недостроенных и брошенных строений, регулярно вызывает повышенный интерес жителей Подмосковья, что вполне объяснимо, так как каждый человек хочет проживать в комфортной городской среде», — отметил Гордиенко.

Он напомнил, что на портале „Добродел“ создали специальный раздел, куда жители направляют свои сообщения об аварийных и недостроенных зданиях.