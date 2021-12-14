Более 2 тысяч машин задействовали в расчистке дорог Подмосковья от снега ночью
Более двух тысяч машин и 2,5 тысячи человек привлекли к расчистке дорог Подмосковья от снега ночью. Выпало до 10 сантиметров осадков, отметил министр транспорта региона Алексей Гержик.
Он подчеркнул, что работы продолжаются. Проезжие части не только чистят, но и обрабатывают ото льда.
Очистка и обработка дорог продолжается — в работе задействовано более 1,7 тысячи единиц техники и порядка двух тысяч рабочих
Уборку проводят по регламентным срокам. Особое внимание уделяют дорогам с самым интенсивным движением, а также маршрутам общественного транспорта.
За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурной службе. В Минтрансе водителей и пешеходов призвали быть внимательными. К вечеру похолодает до −4 градусов. Может образоваться гололедица.
Ранее стало известно, что самый крупный за 28 лет снегопад прошел в Москве.