Более 2 тысяч машин задействовали в расчистке дорог Подмосковья от снега ночью

Более двух тысяч машин и 2,5 тысячи человек привлекли к расчистке дорог Подмосковья от снега ночью. Выпало до 10 сантиметров осадков, отметил министр транспорта региона Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что работы продолжаются. Проезжие части не только чистят, но и обрабатывают ото льда.

Очистка и обработка дорог продолжается — в работе задействовано более 1,7 тысячи единиц техники и порядка двух тысяч рабочих Алексей Гержик.

Уборку проводят по регламентным срокам. Особое внимание уделяют дорогам с самым интенсивным движением, а также маршрутам общественного транспорта.

За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурной службе. В Минтрансе водителей и пешеходов призвали быть внимательными. К вечеру похолодает до −4 градусов. Может образоваться гололедица.

Ранее стало известно, что самый крупный за 28 лет снегопад прошел в Москве.