Бизнесмены Подмосковья купили более 4 тысяч лицензий российского ПО благодаря льготе

Предпринимателям из Подмосковья вдвое снизили цену на российское программное обеспечение. Благодаря льготным условиям они приобрели уже более четырех тысяч лицензий отечественного ПО.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, бизнесмены региона смогут купить российское программное обеспечение со скидкой 50%.

Программа уже получила высокий отклик у представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что эта льгота помогает бизнесу повысить эффективность работы. Задача новой меры государственной поддержки — ускорить и облегчить цифровизацию малого и среднего бизнеса.

Всего за прошлый год предприниматели России приобрели около 100 тысяч лицензий ПО, а за первые две недели 2022-го — более 25 тысяч.

Все подробности о том, как получить льготу, доступны на сайте рфрит.рф/msp. Там же принимают заявки.