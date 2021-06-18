Жители Подмосковья скачали 27 тысяч купонов по программе «Коммунальный бонус»

Около 27 тысяч жителей Подмосковья получили скидки и купоны за своевременную оплату услуг ЖКХ. Сделать это помогла программа «Коммунальный бонус». Ее внедрили по решению губернатора Андрея Воробьева.

Похожей льготной программы нет больше ни в одном регионе страны. Ее ввели 1 мая, напомнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

После запуска программы с помощью онлайн сервисов МосОблЕИРЦ прошло уже более 1,36 миллиона оплат Антон Велиховский.

Активнее всего льготной программой пользуются в Балашихе, Одинцове и Люберцах.

Бонусы можно будет использовать при покупке продуктов или товаров для дома, бытовой химии. Главное условие — никаких просрочек в оплате коммунальных услуг.

О бонусах, их списании и правилах программы можно узнать на специальном сайте «Коммунального бонуса».