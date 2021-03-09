Свыше 31 тысячи километров дорог Подмосковья обработали за сутки

За сутки в Подмосковье противогололедными смесями обработали свыше 31 тысячи километров дорог. Особое внимание уделили участкам с высокой интенсивностью движения, подъездам к детским садам, поликлиникам и школам.

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. В регионе, по его словам, продолжается усиленная очистка дорог и дворов.

Сначала дороги посыпают противогололедной смесью, затем очищают Алексей Гержик.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что особое внимание получают внутриквартальные проезды, детские площадки и не только.

«В первую очередь основные силы брошены на очистку выходов из подъездов и тротуаров рядом с домами, подходов к остановкам общественного транспорта, основного хода на внутридворовых и внутриквартальных проездах», — сообщил он.

Во вторник, 9 марта, в Подмосковье будет облачно, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха -12…-7 градусов.