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    16 декабря 2021, 11:00

    Почти 2 тысячи ярмарок провели в Подмосковье за девять месяцев

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свыше 1,8 тысячи ярмарок провели за девять месяцев в Подмосковье. Более половины торговых мест отдали под сельское хозяйство. Также жители могли купить сувениры, одежду и многие другие товары.

    Почти 2 тысячи ярмарок провели в Подмосковье за девять месяцев | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, за три квартала развернули 1801 ярмарку.

    Количество предоставленных торговых мест на них составило более 80 тысяч

    Сергей Воскресенский.

    Сейчас в Московской области насчитывается 274 площадки, где разрешено проведение ярмарок.

    Ранее стало известно, что новогодние ярмарки появятся 34 округах Московской области. Гостей ждут развлекательные программы, праздничные товары и угощения от фермеров.

    Почти 2 тысячи ярмарок провели в Подмосковье за девять месяцев | Изображение 2

    Жители найдут на ярмарках ремесленные товары, народные поделки, елочные игрушки, подарочные наборы для детей и взрослых.