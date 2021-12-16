Почти 2 тысячи ярмарок провели в Подмосковье за девять месяцев

Свыше 1,8 тысячи ярмарок провели за девять месяцев в Подмосковье. Более половины торговых мест отдали под сельское хозяйство. Также жители могли купить сувениры, одежду и многие другие товары.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, за три квартала развернули 1801 ярмарку.

Количество предоставленных торговых мест на них составило более 80 тысяч Сергей Воскресенский.

Сейчас в Московской области насчитывается 274 площадки, где разрешено проведение ярмарок.

Ранее стало известно, что новогодние ярмарки появятся 34 округах Московской области. Гостей ждут развлекательные программы, праздничные товары и угощения от фермеров.

Жители найдут на ярмарках ремесленные товары, народные поделки, елочные игрушки, подарочные наборы для детей и взрослых.