Почти 16 тысяч дворников вышли на уборку снега в Подмосковье

Снегопад завершился в северной части Подмосковья, но на юге и юго-востоке осадки еще остались. С шести часов утра на уборку вышли почти 16 тысяч дворников.

К очистке общественных мест в Подмосковье привлекли 1382 машины. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

По информации ведомства, местами прирост свежего снега составил до пяти сантиметров.

Расчистку дворов и общественных пространств проводят с шести часов утра. За сутки на портал «Добродел» от жителей Подмосковья поступило 538 обращений, связанных со снегом и наледью.

Больше всего сообщений пришло из Химок — 81 и Балашихи — 48. Следом идут Ленинский округ, Красногорск и Подольск.

За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурной службе. В Минтрансе водителей и пешеходов призвали быть внимательными.

Ранее стало известно, что самый крупный за 28 лет снегопад прошел в Москве.