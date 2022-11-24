Важное 24 ноября 2022, 08:45 Воробьев: еще более тысячи добровольцев из Подмосковья отправились в зону СВО

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Около тысячи добровольцев отправились в зону СВО из Подмосковья за последнее время, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Об этом он рассказал во время беседы с военнослужащими в 45-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения. Их беседу транслировало радио Sputnik.

«У нас прилично желающих. Около тысячи человек пришли в Вооруженные силы, и очень многие хотят служить в вашем подразделении, потому что очень многое зависит от командира, подготовки, слаженности», — сказал Андрей Воробьев.

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Он подчеркнул, что добровольцам необходимо обучение.

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«Внизу сейчас я встретил парня — он у нас работал в департаменте спорта. Принял решение, чувствует себя уверенно — сам осознанно пошел. Говорит, очень важно, что с первого дня рядом командиры и офицеры, которые всегда подсказывают», — добавил губернатор.

Ранее мать добровольца СВО поблагодарила губернатора Андрея Воробьева за поддержку.