Важное 31 августа 2023, 18:19 Андрей Воробьев: свыше 260 тысяч детей из Подмосковья отдохнули в летних лагерях Фото: «Партизанский лагерь» в Коломне

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Свыше 260 тысяч детей из Подмосковья побывали летом в оздоровительных лагерях, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Каждый год выделяют около 25 тысяч льготных и бесплатных путевок тем, кто нуждается в поддержке, — ребятам из многодетных и малообеспеченных семей.

Этим летом Подмосковье организовало отдых более чем в 100 загородных лагерях и почти в тысяче школьных.

Кроме того, отправили на Черное море около пяти тысяч детей. Ежегодно выделяем порядка 25 тысяч льготных и бесплатных путевок для тех, кто нуждается в особом внимании и поддержке. Андрей Воробьев

Также путевками обеспечивают сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске Лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске Лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске Лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске Лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске Лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске Лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске

«А в этом году мы взяли на себя обязательство по организации отдыха детей участников СВО. Около двух тысяч ребят смогли бесплатно отдохнуть в лагере „Литвиново“ в Наро-Фоминском округе», — подчеркнул губернатор.

В подмосковном лагере предусмотрели пятиразовое питание. Были туристические походы, игры в боулинг, занятия в бассейне и активности на свежем воздухе. Для детей проводили встречи с выдающимися личностями, а вечерами организовывали посиделки у костра.

Лагерь Enjoy Camp в Домодедове Лагерь Enjoy Camp в Домодедове Лагерь Enjoy Camp в Домодедове Лагерь Enjoy Camp в Домодедове Лагерь Enjoy Camp в Домодедове

Также в программу лагеря «Литвиново» входили показы фильмов, викторины, спектакли, большой и настольный теннис, дискотеки, квесты.

В этом году в Подмосковье работало 111 летних лагерей. Наибольшее количество — в Пушкино, Истре, Коломне и Рузе. При школах было открыто 983 детских лагеря.

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