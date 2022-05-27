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    27 мая 2022, 15:48

    Свыше 1,2 тысячи детей из Подмосковья отдохнут в лагерях Краснодарского края за смену

    Анастасия Аброськина

    Подмосковные дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бесплатно получили путевки в летние лагеря. Свыше 1,2 тысячи ребят отдохнут в Краснодарском крае за первую смену.

    Свыше 1,2 тысячи детей из Подмосковья отдохнут в лагерях Краснодарского края за смену | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что детей отправят в Туапсе и Анапу. Всего летом традиционно организуют четыре смены.

    За это время 470 тысяч ребят смогут отдохнуть и поправить свое здоровье на южных курортах и в Подмосковье

    Ирина Каклюгина.

    Этим летом лагеря будут работать без ковидных ограничений, поэтому заполняемость достигнет почти 100%.

    «Также отличным подспорьем для родителей стала программа детского кешбэка», — отметила Каклюгина.

    По ее словам, наблюдается большой спрос на эту программу. Для покупки доступно еще около 19 тысяч путевок.

    Забронировать путевку и узнать подробности о детском отдыхе можно на портале camp.mosreg.ru.