Свыше 1,2 тысячи детей из Подмосковья отдохнут в лагерях Краснодарского края за смену
Подмосковные дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бесплатно получили путевки в летние лагеря. Свыше 1,2 тысячи ребят отдохнут в Краснодарском крае за первую смену.
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что детей отправят в Туапсе и Анапу. Всего летом традиционно организуют четыре смены.
За это время 470 тысяч ребят смогут отдохнуть и поправить свое здоровье на южных курортах и в Подмосковье
Ирина Каклюгина.
Этим летом лагеря будут работать без ковидных ограничений, поэтому заполняемость достигнет почти 100%.
«Также отличным подспорьем для родителей стала программа детского кешбэка», — отметила Каклюгина.
По ее словам, наблюдается большой спрос на эту программу. Для покупки доступно еще около 19 тысяч путевок.
Забронировать путевку и узнать подробности о детском отдыхе можно на портале camp.mosreg.ru.