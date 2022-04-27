Более 2,7 тысячи деревьев и кустарников высадят в Химках на акции «Лес Победы»

Еще 380 деревьев и 2,4 тысячи кустарников появится в Химках благодаря акции «Лес Победы». Ее проведут 30 апреля.

Глава городского округа Дмитрий Волошин сообщил, что все участники акции получат инвентарь. Специалисты подскажут им, как правильно посадить дерево.

Мы подготовили 48 площадок по всему нашему городскому округу Дмитрий Волошин.

Центральной площадкой станет новый сквер на проспекте Мельникова. Его посвятили химкинским медикам. Волошин напомнил, что в этом году акцию «Лес Победы» проведут 10-й раз.

«Мы организовали ее под эгидой международной акции „Сад памяти“, инициированной нашим президентом. Вместе по всей стране мы высадим 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны», — рассказал он.

Подробности об акции «Лес Победы» можно узнать по номеру 8 (926) 377-07-22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как пройдет акция «Лес Победы» в этом году.