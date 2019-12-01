Тысячи Дедов Морозов прошли по улицам Электростали

В Московской области открывают новогодние площадки проекта «Зима в Подмосковье». Традиция перед праздничным стартом — шествия Дедов Морозов. Одно из самых масштабных прошло в Электростали. В нем приняли участие несколько тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

Среди карнавальных костюмов сразу не разобраться, кто здесь главный Дед Мороз, но он есть, и его поздравления ждут все гости праздника. Тысячи жителей Электростали основательно подготовились к мероприятию. Шуба, посох, борода — у каждого второго. Есть и целые семьи новогодних героев.

В шествии приняли участие все, у кого есть костюмы. Но главное требование к участникам — праздничное настроение. Среди зимних волшебников оказались не только мужчины, но и женщины.

«Приходится нам, женщинам, играть. Воспитателям детсадов. И в саду играем, и здесь. Мы впереди планеты всей. Женщины, вперед», — сказала Елена Серова, Дед Мороз.

Источник фото: телеканал «360»

Главный Дед Мороз Электростали традиционно поздравил всех жителей. Говорят, что это поздравление уж точно сбудется.

«Дорогие жители Подмосковья, я вас искренне поздравляю с наступающим Новым годом! И в этом году я вам желаю праздничного настроения и успехов во всех ваших начинаниях», — сказал Дед Мороз.

Ощущение праздника на главной городской площади Электростали теперь будет только усиливаться. Впереди создание вокруг елки ледовой площадки для всех любителей фигурного катания. Здесь же будут проводить ярмарки и полезные мастер-классы.