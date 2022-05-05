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    05 мая 2022, 15:46

    Около 3 тысяч человек вышли на субботник в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина, Артем Мельников

    Субботник прошел во всех территориальных управлениях Солнечногорска. К уборке подключились около трех тысяч человек: жители, волонтеры, депутаты, чиновники, местные активисты.

    Около 3 тысяч человек вышли на субботник в Солнечногорске | Изображение 1

    Общими усилиями удалось собрать и вывезти около 1,5 тысячи кубометров мусора.

    Как рассказал директор МБУК «Парки Солнечногорья» Сергей Митряшин, уборка подразумевала разные форматы.

    Все делаем: вешаем скворечники, красим детскую площадку, собираем листья вдоль дорожек. С мусором мы поборолись еще раньше — сейчас просто наводим лоск

    Сергей Митряшин.

    Во время субботника подвели итоги конкурса «Каждой птице нужен дом». Поделки изготовили около 400 юных жителей — воспитанников местных детских садов.

    Лучшей работой признали скворечник Артема Пеленицына. Он сделал его в цветах триколора и с георгиевской ленточкой.

    «Мне кажется, это патриотично. Возможно, солдатам, которые находятся на Украине, это поднимет боевой дух, несмотря на то, что мы находимся далеко от них», — поделилась его мама Алена Пеленицына.

    В Андреевке к уборке подошли креативно: посадили дерево Победы, а волонтеры создали граффити в виде георгиевской ленточки. По всему Солнечногорску высадили саженцы.