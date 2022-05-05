Около 3 тысяч человек вышли на субботник в Солнечногорске

Субботник прошел во всех территориальных управлениях Солнечногорска. К уборке подключились около трех тысяч человек: жители, волонтеры, депутаты, чиновники, местные активисты.

Общими усилиями удалось собрать и вывезти около 1,5 тысячи кубометров мусора.

Как рассказал директор МБУК «Парки Солнечногорья» Сергей Митряшин, уборка подразумевала разные форматы.

Все делаем: вешаем скворечники, красим детскую площадку, собираем листья вдоль дорожек. С мусором мы поборолись еще раньше — сейчас просто наводим лоск Сергей Митряшин.

Во время субботника подвели итоги конкурса «Каждой птице нужен дом». Поделки изготовили около 400 юных жителей — воспитанников местных детских садов.

Лучшей работой признали скворечник Артема Пеленицына. Он сделал его в цветах триколора и с георгиевской ленточкой.

«Мне кажется, это патриотично. Возможно, солдатам, которые находятся на Украине, это поднимет боевой дух, несмотря на то, что мы находимся далеко от них», — поделилась его мама Алена Пеленицына.

В Андреевке к уборке подошли креативно: посадили дерево Победы, а волонтеры создали граффити в виде георгиевской ленточки. По всему Солнечногорску высадили саженцы.