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    12 апреля 2021, 18:10

    Около 12 тысяч человек увидели выставку «Мир, сотворенный заново» в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    В Серпухове завершилась выставка «Мир, сотворенный заново». Она прошла в историко-художественном музее. Впервые здесь настолько масштабно показали шедевры живописи конца XIX — начала XX века.

    Около 12 тысяч человек увидели выставку «Мир, сотворенный заново» в Подмосковье | Изображение 1

    Это отметили в областном Минкультуры. В ведомстве уточнили, что за время работы выставки ее посетили 12 тысяч человек.

    На экспозиции можно было увидеть 87 картин из семи музеев страны. В одном месте собрали работы более чем 20 именитых мастеров.

    Среди них Врубель, Кончаловский, Коровин, Бурлюк, Кустодиев, Ларионов. Их работы выполнены более чем в десяти различных художественных направлениях.

    Около 12 тысяч человек увидели выставку «Мир, сотворенный заново» в Подмосковье | Изображение 2

    А для тех, кто не успел посетить выставку, музей предложил 3D-тур по залам. Отправиться в виртуальное путешествие можно на сайте учреждения.