Около 12 тысяч человек увидели выставку «Мир, сотворенный заново» в Подмосковье

В Серпухове завершилась выставка «Мир, сотворенный заново». Она прошла в историко-художественном музее. Впервые здесь настолько масштабно показали шедевры живописи конца XIX — начала XX века.

Это отметили в областном Минкультуры. В ведомстве уточнили, что за время работы выставки ее посетили 12 тысяч человек.

На экспозиции можно было увидеть 87 картин из семи музеев страны. В одном месте собрали работы более чем 20 именитых мастеров.

Среди них Врубель, Кончаловский, Коровин, Бурлюк, Кустодиев, Ларионов. Их работы выполнены более чем в десяти различных художественных направлениях.

А для тех, кто не успел посетить выставку, музей предложил 3D-тур по залам. Отправиться в виртуальное путешествие можно на сайте учреждения.