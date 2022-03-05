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    05 марта 2022, 15:24

    Еще почти 52 тысячи человек стали донорами в Подмосковье в 2021 году

    Анастасия Аброськина

    За прошлый год в Подмосковье заготовили на пять тонн донорской крови больше, чем в 2020-м. Она необходима людям с ожогами, онкологическими заболеваниями и не только.

    Еще почти 52 тысячи человек стали донорами в Подмосковье в 2021 году | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, донорская кровь нужна и новорожденным с патологиями, а также попавшим в аварии жителям.

    В прошлом году доноры Московской области сдали 69,1 тонны крови.

    В прошлом году донорами стали уже более 51,7 тысячи человек

    Светлана Стригункова

    По ее словам, это на 4,5 тысячи больше, чем в 2020-м. В этом году около 30 тысяч почетных доноров Подмосковья получат выплату в увеличенном размере.

    Московский областной центр крови принимает доноров без выходных — с 8:00 до 14:00.

    Сдать кровь можно по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.